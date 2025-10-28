Teatro Tenda, cantieri aperti per il restyling  

Più sicurezza, maggiore sostenibilità e decoro. Si muove su tre direttive il piano dei lavori pubblici comunali. Sul piatto ballano milioni di euro. Sparsi qua e là per la cittadina ci sono interventi che parlano al presente, altri in agenda con piani di spesa stimati al centesimo e qualcun altro in trappola tra tempi lunghi e burocrazia asfissiante. Nei giorni scorsi, con il subappalto affidato all’impresa Schirru costruzioni di Tortolì, sono ripresi i lavori di ammodernamento del Teatro Tenda, un affare da 650mila euro. La manutenzione dell’alveo del Rio Foddeddu è stata aggiudicata all’impresa di Rossano Deiana per un importo di 42mila euro. Il Comune guarda anche al domani. Dopo un sopralluogo sul territorio e ravvisate alcune criticità, sono state gettate le basi per pianificare due interventi che solleveranno la sicurezza in due dei tratti a maggior intensità di traffico: via Garibaldi e viale Europa. Nel primo caso, nel lato est dell’ingresso sud della cittadina, la Giunta ha deciso di realizzare una pista ciclabile affiancata da un marciapiede, mentre nel lato ovest è prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede continuo in sostituzione di quello esistente, ormai deteriorato. Servono 1,2 milioni di euro. In viale Europa, la strada per il mare di Porto Frailis, la volontà è completare la sede pedonale lato sud e realizzare, sullo stesso lato, la pista ciclabile, in analogia con quanto già realizzato con i lavori del primo lotto nel tratto compreso tra le vie Amburgo e Sidney. In questo caso serve mezzo milione di euro. Annunciata a breve la ripresa del cantiere per mettere in sicurezza l’area di Baugerbu.

