Teatro, servono altri fondi 

Il teatro, la grande incompiuta del Comune di Muravera, potrebbe essere ultimato nel giro di un paio d’anni. È l’obiettivo del sindaco Salvatore Piu, ideatore dell’opera nel corso del suo primo mandato (era il 2004) e oggi - a distanza di vent’anni e due diverse amministrazioni in mezzo – determinato a scrivere la parola fine.

La svolta

La novità che dovrebbe portare, appunto, ad una conclusione dei lavori in tempi ragionevoli, è il termine del contenzioso con l’ultima impresa che avrebbe dovuto realizzarlo. «Non appena – ha messo in evidenza il sindaco Piu – riceveremo la fideiussione versata dall’impresa, darò ordine di bandire una nuova gara con le risorse che abbiamo a disposizione. So che non sono sufficienti, ma in ogni caso dobbiamo proseguire fosse anche solo posizionando quattro infissi. È un diritto dei cittadini avere quella struttura ed è un dovere, a mio avviso della Regione, trovare i fondi che mancano per completarlo».

Le cifre

Un milione di euro circa le risorse a disposizione dell’amministrazione comunale, un milione e mezzo di euro (visto anche – ma non solo - il caro prezzi) le risorse che mancherebbero per ultimarlo. «Quello che mi dispiace – ha aggiunto il primo cittadino – è che in questi mesi da parte della Regione, nonostante le mie richieste, non ho ancora avuto risposta. Ho chiesto direttamente anche al presidente Christian Solinas. Se poi in questi venti anni ci sono delle responsabilità da parte dell’amministrazione comunale che faccia luce la Corte dei conti. A me l’unica cosa che interessa è consegnare il teatro ai cittadini». Proprio per questo «se proprio dalla Regione non dovessero arrivare finanziamenti sono disposto ad impegnare l’intero gettito della tassa di soggiorno del mio ultimo anno di mandato».

La storia

Il costo previsto dell’opera, in origine, era di un milione e mezzo di euro. Il progetto, finanziato dalla Regione, era partito nel 2004. In un primo momento l'area prescelta era quella dove adesso sorge piazza Ricchi (di fronte all'ex hotel Corallo), poi si decise di spostarlo in località Santa Lucia (vicino alla nuova chiesa e al campo sportivo comunale). I primi lavori iniziarono 15 anni fa e poi si bloccarono. Nel 2016 stesso copione. Alla fine è stato realizzato soltanto il primo dei tre blocchi che costituiscono la struttura, e cioè un involucro vetrato e trasparente destinato ad ospitare il foyer (la hall dove stanno gli spettatori primo dell'ingresso in platea). Una volta ultimato il teatro potrà ospitare 332 persone (tutti posti a sedere in una platea su tre livelli). Sono previsti anche uffici, camerini, parcheggi e il verde su un'area complessiva di mille metri quadrati.