Teatro pronto ma per pochi intimi 

Dopo una lunghissima “stagione” di lavori e interruzioni Assemini avrà il suo primo auditorium: doveva essere un teatro ma per ora l’ingresso sarà limitato a 100 persone. Frutto di un grande investimento collettivo, la moderna struttura polifunzionale ricavata dalla ristrutturazione delle ex scuole elementari “G. Pintus” è dotata di circa 500 poltroncine in velluto rosso, 110 metri quadri di palco, camerini, e diverse sale collegate al piano terra. All’interno un ascensore conduce al piano superiore su una sala di 300 metri quadri che potrà ospitare mostre e installazioni artistiche. Un’opera ferma da oltre 20 anni con infiniti tempi sui lavori e l’attesa dei collaudi tecnici per l’ottenimento dell’autorizzazione finale per l’uso completo. L’assenza di parcheggi e il limitato numero di ospiti dettato dalle norme di sicurezza destano perplessità, e si profila un nodo cruciale: l'affidamento di gestione della struttura, che ovviamente spetterà all’amministrazione comunale che scaturirà dalle elezioni imminenti.

La storia

Nel 2019 le ex scuole di via Cagliari, un tempo il “salotto” della cittadina, furono sventrate: il progetto prevedeva la nascita di un teatro da 200 posti. Da qual momento la percezione che non si potesse considerare un vero teatro, ma un auditorium. Politici e tecnici vennero travolti da accuse di incompetenza in materia di amministrazione e progettazione architettonica teatrale. L’intervento pari a 3 milioni di euro, finanziato con i fondi della legge regionale 37/98, attraversò un iter a dir poco tormentato, più volte interrotto da ostacoli giudiziari e politico-amministrativi. L’abbattimento della facciata centrale del monumentale edificio scolastico e lo sfratto del busto dell’eroe asseminese Giuseppe Pintus sono ferite ancora aperte.

Il collaudo

L’ultimo collaudo è stato affidato alla società di ingegneria Metassociati nella persona dell’ingegnere Giovanni Antonio Mura. A seguito dell’approvazione di una variante in corso d’opera sono stati affidati dei lavori di spostamento di una pompa di calore che ha modificato il quadro economico dell’opera: per i lavori complementari sono stati stanziati 300 mila euro.