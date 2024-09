Teatro, porta chiusa da nove anni 

Lo storico ingresso, in via Parpaglia, è chiuso ormai dal luglio 2015 quando, per problemi di agibilità e sicurezza, sul teatro “Antonio Garau” era inesorabilmente calato il sipario.

Impianti antincendio da adeguare, intonaci e infissi da ripristinare, posti in sala da ridistribuire e abbattimento delle barriere architettoniche sono stati alcuni degli interventi previsti dal progetto approvato nel novembre del 2017.

L’obiettivo

Questo autunno, però, quel portone potrebbe riaprirsi e restituire al pubblico, finalmente nella sua interezza, uno dei principali luoghi di cultura della città. Nei giorni scorsi è stata approvata una perizia di variante in corso d’opera dei lavori di completamento.

«Durante il cantiere - spiega l’assessore alla Cultura, Luca Faedda - sono emerse criticità strutturali non ravvisabili in fase progettuale che hanno comportato ulteriori opere». I lavori si erano interrotti all’inizio dell’anno per consentire alcune verifiche su una parete che divide il “Garau” da un edificio privato. «Gli operai sono tornati al lavoro: nei giorni scorsi è stato montato anche il nuovo impianto di climatizzazione che non faceva parte del progetto originario e che risolve un problema importantissimo. Ora attendiamo il collaudo e nel frattempo si procede con le lavorazioni interne», prosegue l’esponente della Giunta.

I costi

La natura complessiva del finanziamento resta invariata, sono state impiegate le somme del ribasso d’asta (pari al 19,79%): per la riqualificazione il Comune disponeva di 500mila euro di finanziamento ministeriale e di ulteriori 100mila euro assegnati agli enti locali titolari di interventi Pnrr nell’ambito del Fondo per l’avvio di opere indifferibili.

I tempi, invece si sono dilatati rispetto alle previsioni iniziali «ma confidiamo di poter inaugurare la nuova stagione di prosa, in autunno, con il teatro fruibile al cento per cento», aggiunge Faedda. Nell’arco di due mesi, insomma, l’accesso di via Parpaglia dovrebbe tornare ad accogliere il pubblico in una struttura completamente rinnovata, con atrio e foyer nuovi zecca, e un totale di 398 poltroncine, compresi i 120 della galleria finora inaccessibili.

Il cantiere

È servito un digiuno culturale di sei anni per poter riapprezzare, seppur in maniera parziale, la magia del palcoscenico intitolato al commediografo oristanese. Dal 2021, anno della riapertura, l’unico accesso alla struttura è quello secondario di via Serneste e l’utilizzo è limitato ai soli 278 posti a sedere in platea.

Torregrande

A proposito di ritardi e di spettacoli, c’è ancora da attendere anche per vedere completata la riqualificazione dell’Area grandi eventi e dell’area sosta camper a Torregrande. Il Comune ha approvato una perizia di variante (utilizzando le risorse del ribasso d’asta sul progetto da un milione e 200mila euro finanziato con il Programma di rigenerazione urbana) per isolare i fabbricati esistenti, bonificare i manufatti contenenti amianto, potenziare gli impianti e sistemare gli ingressi. I lavori si sarebbero dovuti concludere ad agosto, ma i riflettori per ora restano spenti.

In questo caso, ipotizzare il giorno del taglio nastro ancora non si può, ma l’obiettivo è comunque poter utilizzare il grande spazio per la prossima stagione estiva.

