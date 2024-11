Teatro per le famiglie con Hansel e Grethel 

Domenica appuntamento con il “Teatro per famiglie 2024”, organizzato dall’associazione “Palazzo d’Inverno”, con la direzione artistica di Betty Oro, e il contributo di Comune, Consorzio turistico due giare, Fondazione Sardegna e Regione. Alle 17, nel centro “Move The Box” andrà in scena “Hansel e Grethel”, della compagnia “L’effimero meraviglioso” di Sinnai. Inedita rilettura firmata da Antonello Santarelli, che mette l’accento sull’insensatezza e sugli errori degli adulti e sull’affetto e la solidarietà dei due fratellini. ( g.pa. )

