Teatro per bambini Oggi va in scena Taro il pescatore 

Prosegue la navigazione del veliero di Capitani coraggiosi. La rassegna che da ventisette anni il Cada Die Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie parte alla solita ora anche oggi, al Teatro Si ‘e Boi di Selargius: dalle 16 Pesci Volanti, con i Cemea Sardegna, laboratorio di attività manuali dove realizzare pesci di varie forme e colori che amano il vento e volteggiare appesi a un filo; poi, Rabbia Compresa, a cura dell’Associazione (S)cambiare, laboratorio creativo di esplorazione delle emozioni: attraverso il gioco e la lettura si scopre come riconoscere, comprendere e trasformare le emozioni, “rabbia compresa”. E ancora, Giochiamo con trasporto, divertimento sulle bici a spinta con gli Amici della Bicicletta.

Alle 17.30 in scena Taro il pescatore, una produzione firmata Teatro del Piccione/Teatro della Tosse di Genova, di Danila Barone.

Ispirata al celebre racconto giapponese Urashima Taro, una storia che invita i giovani spettatori sulla riva di un fiume: è lì che Taro il pescatore continua le tradizioni della sua famiglia e i gesti tramandati da suo padre, cattura dei piccoli pesci mentre quelli grandi gli scappano. Il vento comincia a soffiare e la sua tempesta interiore comincia a crescere. Come riuscire a fermarla?

È prevista una matinée per le scuole domani alle 10.

