Teatro pasquale per gli anziani 

Oggi gli ospiti della Comunità alloggio Caterina Eca si cimenteranno nella rappresentazione teatrale de Su Scravamentu. Da gennaio gli assistenti e gli anziani lavorano per preparare lo spettacolo: «Mentre lo scorso anno ci siamo focalizzati sulla Passione di Cristo, ora abbiamo deciso di fotografare l’attimo ai piedi della Croce», afferma Valentina Artizzu, coordinatrice della struttura. In questi mesi si è lavorato su tutto, dalla preparazione dei dialoghi e dei canti fino alla costruzione degli oggetti di scena come la corona di spine, i chiodi, la croce e il Santo sepolcro. Lo spettacolo ha richiesto grande impegno: «Su Scravamentu è emotivamente più forte del presepe vivente perché fa rivivere ai nostri ospiti i dolori del passato, come la perdita di un figlio, ed è stato più difficile prepararla perché loro dovranno essere in grado di esprimere quel dolore».

