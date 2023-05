Teatro Olata, arrivano 500 poltroncine 

Continuano i lavori di restyling del teatro “Olata”, in piazza Sunda, per renderlo sempre più gradevole e accogliente. La tribuna realizzata in cemento non perfettamente impermeabile, è stata trattata, un anno fa, con della resina speciale, color rosso, per eliminare le infiltrazioni d’acqua. Oggi, però, è stata finalmente dotata dei sedili. Più volte, infatti, il pubblico, costretto spesso a dotarsi di cuscino per assistere agli spettacoli, ha evidenziato la scomodità, così l’assessorato ai lavori pubblici è intervenuto con l’acquisto di sedili in monoscocca con schienale e numerati, per rendere più confortevoli gli attuali posti a sedere. «Con un investimento da 20 mila sono state acquistate circa 500 poltroncine», afferma l’assessore Walter Caredda, «i lavori sono stati eseguiti ora per dare inizio già dal prossimo mese agli spettacoli programmati dell’assessorato della Cultura».

