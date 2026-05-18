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La testimonianza
19 maggio 2026 alle 00:37

Teatro “No Limits” «Per la prima volta davanti a un balletto» 

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Prima di entrare in sala per assistere allo spettacolo “Notte Morricone” ha ammesso: «Sì, è la prima volta che assisto a uno spettacolo di danza». Andrea Spiga, musicista cagliaritano, è uno dei 40 spettatori con una disabilità visiva che al Teatro Massimo di Cagliari ha preso parte del progetto teatro "No Limits” applicato all'arte coreutica.

In scena “Notte Morricone”, omaggio al grande compositore, autore di indimenticabili colonne sonore, una creazione del pluripremiato coreografo Marcos Morau su musiche del maestro, per un visionario racconto per quadri ispirato alla vita e all'opera dell'artista, produzione Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto.

Andrea Spiga, come gli altri spettatori viene accompagnato in sala, in prima fila, si spengono le luci in platea e le prime note e il disegno di luci sul palco danno il via allo spettacolo. «Un'esperienza molto intensa», racconta, «se non ho potuto cogliere lo spettacolo con gli occhi, sono riuscito a immaginare i corpi in movimento sulla scena, a entrare nella dimensione onirica e magica di questo affascinante racconto e immergermi nello spazio creativo del grande compositore che, da musicista, non posso che amare».

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