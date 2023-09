Teatro, musica e spettacoli per la “Cagliari Mistica” 

Teatro, spettacoli, musica, laboratori e visite guidate questo e tanto altro porterà “Cagliari Mistica”, la rassegna ideata dal Crogiuolo e inserita nelle iniziative di Cagliari dal Vivo, che si snoderà nei siti archeologici e nei quartieri periferici della città.

Il taglio del nastro è previsto per lunedì e per una settimana i luoghi storici simbolo del capoluogo, come la necropoli di Tuvixeddu, i sotterranei dell’istituto dei Salesiani, la galleria-rifugio di via Don Bosco, la Grotta della Vipera, i palcoscenici di Casa Saddi a Pirri e del Teatro del Segno a Is Mirrionis, incroceranno i palchi che ospiteranno oltre ad attori e attrici sarde anche alcune personalità di spessore della scena nazionale, come Serra Yilmaz, Marco Baliani, Laura Curino e Renato Sarti.

«Il nostro progetto è stato ideato proprio con l’intento di valorizzare i luoghi periferici e in particolare quelli di interesse archeologico. La nostra è una proposta culturale articolata che prevede delle animazioni teatrali accostate alle visite guidate organizzate in collaborazione con le associazioni locali», afferma entusiasta Rita Atzeri, presidente de Il Crogiuolo.

Lunedì sarà la necropoli punica di Tuvixeddu, la più grande del Mediterraneo, a battezzare l’intenso cartellone di Cagliari Mistica. In scena alle 20 Deinas, di Clara Murtas. Una sintesi dei miti della Dea madre, dei miti classici greci e degli elementi loro espressione all’interno della cultura popolare sarda.

Tra ottobre e l’inizio di novembre la manifestazione sbarcherà poi in alcune scuole cagliaritane. Il 16, 23 e 30 ottobre si svolgerà un laboratorio teatrale per i ragazzi della scuola elementare Santa Caterina, curato da Gisella Vacca. Un laboratorio di animazione alla lettura, condotto da Marta Gessa, si terrà, invece, ai Pini il 18, 19 e 20. Lo stesso laboratorio si svolgerà il 24 nella scuola di Santa Caterina. Infine Legambiente Sardegna si occuperà di un laboratorio di educazione ambientale sempre nella scuola di Santa Caterina il 25 e 26 ottobre. Per chiudere il 5 novembre Casa Saddi a Pirri ospiterà gli esiti finali dei laboratori con le scuole.

