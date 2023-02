Teatro Michelucci ed ecocentro,  opere da riattivare 

Dal teatro Michelucci all'ecocentro a Rudalza fino agli impianti sportivi in città. L'ultimo Consiglio comunale ha riportato al centro opere e progetti che, per lungo tempo, sono stati i grandi assenti in città. A partire dalla grande incompiuta, il teatro Michelucci, finita ma mai utilizzata, è stata approvata, all'unanimità, la proposta di adesione del Comune in qualità di socio fondatore della Fondazione omonima.

«Riteniamo che la presenza di Olbia all'interno della fondazione Michelucci consenta alla città di partecipare alla storia di uno dei più grandi artisti del novecento», ha detto il sindaco Settimo Nizzi, con l'auspicio di poter riprendere il vecchio progetto e la collaborazione con gli architetti che hanno realizzato il teatro, affacciato sul Golfo di Olbia, ultima opera dell'architetto toscano, Giovanni Michelucci.

Sul tavolo dei lavori, anche, gli impianti sportivi, mancati per tanto tempo alle associazioni sportive cittadine costrette a cercare nuovi spazi fuori da Olbia. In Aula, è stato approvato l'atto di indirizzo per l’affidamento della concessione della gestione del Pala Deiana, che verrà assegnata a titolo oneroso. «Poniamo un punto fondamentale perché restituiamo l'impianto ai cittadini», ha detto l'assessora allo Sport, Elena Casu.

Oggetto di dibattito, inoltre, la realizzazione di un ecocentro comunale a Rudalza, sempre osteggiata dalla minoranza consiliare che ha ribadito il suo dissenso. «Si doveva trovare una posizione diversa, non in quel tratto di strada, stretto tra i binari ferroviari e la spiaggia di Marinella, interessato da strutture ricettive di alto livello», ha affermato il consigliere del gruppo Liberi insieme, Davide Bacciu. «Tutti gli operatori turistici sono pronti a dare battaglia», ha aggiunto il collega del Gruppo misto, Rino Piccinnu. Puntuale la risposta di Nizzi: «Una battaglia che va avanti da troppo tempo ma il territorio ha bisogno di quel servizio e noi andremo avanti col progetto».