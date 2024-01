Teatro Massimo, bolletta energetica tagliata del 40% 

Un risparmio di energia elettrica del 40 per cento grazie alla nuova illuminazione e a un impianto fotovoltaico che entrerà in funzione già nelle prossime settimane. Così il Teatro Massimo di viale Trento diventa più efficiente e sostenibile. Un progetto realizzato con i fondi del Pnrr: circa 352mila euro di finanziamento europeo a fondo perduto, più 88 mila euro del Comune per abbattere le emissioni di gas e tagliare la bolletta energetica. Un’azione che avrà anche una ricaduta artistica con il rilancio degli investimenti e quindi con l'aumento degli spettacoli.

«C’è un notevole miglioramento delle dotazioni tecnologiche – ha detto ieri a margine della conferenza stampa nel Foyer del Teatro, Antonio Cabiddu, presidente del Cedac, «siamo passati dalla classe energetica E alla D e a un conseguente incremento del valore economico dell'intero edificio. Abbiamo firmato un contratto con l'impresa Energit e sostenuto l'impegno finanziario rispettando la tempistica degli stati di avanzamento dei lavori».

Gli interventi, iniziati nel 2022 e terminati lo scorso agosto, sono, infatti, stati portati avanti dall'Ati Cedac/Jazz in Sardegna, gestore da gennaio 2022 del Massimo, che si è fatta carico di tutti gli impegni previsti dal bando del Mic. «I lavori non hanno ostacolato la programmazione. La collaborazione con il Comune, in coerenza con il progetto di innovazione, trova conferma nei brillanti risultati raggiunti nei due anni di gestione del Teatro Massimo con un notevole ampliamento di tutte le attività», ha precisato Massimo Palmas il presidente di Jazz in Sardegna. La struttura, infatti, è rimasta aperta per 337 le giornate, di cui 207 per gli spettacoli di prosa, danza, musica, teatro-circo, con un incremento di oltre il 30 per cento rispetto all'anno precedente.«Sono molto soddisfatta per il Teatro Massimo che ha completato con successo l'iter di efficientamento energetico - è il commento di Maria Dolores Picciau, assessora comunale alla Cultura -. In questo modo si è dimostrato un impegno concreto nel percorso di sostenibilità ambientale, garantendo allo stesso tempo un futuro più eco-friendly per una delle strutture più importanti della città».

