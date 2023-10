Teatro lirico, va in scena il silenzio 

Archetti fermi a mezz’aria, le voci tacciono, il direttore non agita la bacchetta. È il programma di stasera al Teatro lirico, dove uno sciopero farà saltare la replica del concerto per orchestra e coro. E farà altrettanto per due “prime”: il “Mefistofele” di Arrigo Boito il 17 novembre e la Bohème di Giacomo Puccini il 22 dicembre. Ma c’è un “a meno che” ed è legato al sindaco, nella veste di presidente della Fondazione del Teatro lirico: ha convocato i sindacati per una pace in extremis. Paolo Truzzu li attende a mezzogiorno in Municipio, ma le posizioni su un concorso per stabilizzare i precari, alcuni ben più che decennali, sono distanti.

Le richieste sindacali

La rigidità di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials, Usb e Libersind non è poca. A raccontare come una “festa” (la stabilizzazione di precari) si sia trasformata in tre scioperi è Antonello Marongiu, segretario regionale del Sindacato lavoratori della comunicazione della Cgil: «Il Lirico considera l’anzianità di servizio solo un requisito per sostenere questa prima metà del concorso per 44 stabilizzazioni, quindi ora 22 persone», premette Marongiu, «ma non ci stiamo: non si possono valutare equivalenti un precario che lavora da diciott’anni e uno che lo fa da diciotto mesi. Altri teatri come tra cui Palermo, Torino, Venezia e Roma l’anzianità dà punteggio. Perché a Cagliari non si dà valore a ciò che altrove si riconosce?».

Il sindaco-presidente

Paolo Truzzu, sindaco della città e presidente della Fondazione del Teatro lirico, non la vede così: «La questione dell’anzianità non è una scelta, bensì è contenuta nel decreto Bonisoli», ex ministro della Cultura nel primo Governo Conte: «Può partecipare alla prima selezione per il 50% dei posti chi è stato precario per diciotto mesi negli ultimi otto anni. Dunque, ammettiamo i candidati con questo e gli altri requisiti e li consideriamo come impone la norma», conclude il sindaco-presidente.

Il Teatro lirico

Il sovrintendente della Fondazione, Nicola Colabianchi, è sulle stesse posizioni: «È paradossale uno sciopero proclamato perché si applica una norma». Tra l’altro, in un buon periodo: «Grazie all’impegno di tutti», aggiunge Colabianchi, «recuperiamo gli spettatori persi durante la pandemia: per la Traviata sono stati quattordicimila, pochi di meno per la Carmen. In bilancio ci sono 1,5 milioni per la produttività, che suddivisi fra i trecento lavoratori significano cinquemila euro ciascuno. Perché lo sciopero immotivato?»

Le critiche

Quell’aggettivo, “immotivato”, non garba ai sindacati: «Gli altri teatri riconoscono un valore all’anzianità», sbuffa Marongiu della Slc Cgil, «Cagliari no, e non ha senso. E poi, chiediamo trasparenza sulle graduatorie dei precari: perché gli unici a conoscerle sono i dipendenti dell’Ufficio del personale?». Oggi, nell’incontro con i sindacati, Truzzu cerca l’armonia. Ma visto il clima, rischia un assolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA