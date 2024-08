Teatro lirico nel caos: «Intervenga il sindaco». Colabianchi: «Accuse false» 

È caos al Teatro lirico: dopo quello sul sagrato di Bonaria, salta anche il concerto previsto per il 7 agosto a Lanusei nell’ambito della “Pastorale del turismo”. Alla base di questa ulteriore cancellazione ci sarebbe «un errore di comunicazione: «È stato trasmesso un programma che non potrà essere realizzato», scrive la Usb che chiede chiarimenti al sovrintendente Nicola Colabianchi che, in una nota, si dice «rammaricato» per questa definitiva cancellazione del concerto «nonostante la disponibilità più volte manifestata alla realizzazione di proposte musicali di varia natura».

L’accusa

Sull'episodio incalza l'Usb, che parla di «errori che si stanno succedendo con troppa frequenza. Stiamo parlando di un'attività estiva pressoché inesistente che ha visto la nostra Fondazione sparire dal territorio isolano». Per il sindacato «occorre che le istituzioni e il presidente facciano le dovute riflessioni sull'attuale gestione e prendano una posizione chiara e netta a tutela della Fondazione il Teatro lirico deve essere rilanciato o inesorabilmente, così, si muore. Sarà molto complicato a quel punto non assumersi le responsabilità».

La replica

La replica di Colabianchi non si è fatta attendere: «È in atto una campagna di strumentalizzazione di episodi, connessi artatamente, con la finalità di addossare al sovrintendente responsabilità che non sono sue, distorcendo totalmente, così, la realtà dei fatti», ha scritto in una nota. «Si tratta in primo luogo dell’annullamento dei 2 concerti a Bonaria, la cui responsabilità è da ascriversi a chi avrebbe dovuto fornire una documentazione alla Commissione ma non l’ha fornita pur essendo preposto a tale funzione. Dopo aver opportunamente valutato le dinamiche degli avvenimenti nei prossimi giorni partiranno le iniziative a tutela della Fondazione che in questo caso è palesemente parte lesa. In secondo luogo si tratta del concerto proposto annualmente dal Teatro Lirico di Cagliari a Lanusei. Tale concerto è stato annullato non per volontà del Teatro, che, invece, ha dato la propria disponibilità a realizzare una manifestazione concertistica, peraltro già predisposta, così come sempre ha fatto negli ultimi anni».

