Teatro Lirico, dirige Manuela Ranno 

Giovedì, venerdì e sabato alle 21 al Parco della Musica di Cagliari, per l’Attività musicale estiva 2023, appuntamento con il concerto sinfonico-corale dell’Orchestra e del Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretti da Manuela Ranno, che ritorna sul podio cagliaritano dopo il successo del suo debutto ottenuto lo scorso maggio, e che propongono una serata dedicata a celebri Sinfonie, Intermezzi e Cori tratti da famosissime opere di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Manuela Ranno, classe 1987, conclude con lode e menzione d’onore gli studi di Direzione d’orchestra al Conservatorio Scarlatti di Palermo. Dopo aver terminato gli studi in lingue straniere, consegue nel 2011 il diploma di Canto lirico e, successivamente, la laurea specialistica di Canto rinascimentale e barocco, con lode e menzione d’onore. Da gennaio 2021 ricopre la carica di direttrice del Teatro di Tradizione Ente Luglio Musicale Trapanese, mentre per la Stagione 2018-2019 è stata nominata direttrice musicale dell’Orchestra Filarmonica Cilea di Reggio Calabria per il Rhegium Opera Musica Festival.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo. Posto unico non numerato: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto abbonati, under 35 e disabili). La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell’inizio.

