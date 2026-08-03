Teatro Lirico di Cagliari Massimo Fiocchi Malaspina nuovo direttore del Coro 

C’è una novità in via Santa Alenixedda. Alla direzione del Coro del Teatro Lirico di Cagliari è stato chiamato, a partire da settembre, in occasione della ripresa, dopo la pausa estiva, della Stagione 2026, il piemontese Massimo Fiocchi Malaspina, già collaboratore nel medesimo ruolo delle maggiori istituzioni musicali italiane ed internazionali, fra le quali anche Cagliari (Nona Sinfonia di Beethoven e Lucrezia Borgia di Donizetti nel gennaio/febbraio 2026), che sostituisce Giovanni Andreoli che il Teatro Lirico di Cagliari ringrazia per il prezioso lavoro svolto dal 2020 ad oggi.

«Con l’arrivo del maestro Massimo Fiocchi Malaspina, al quale rivolgo il più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro, il Teatro Lirico di Cagliari prosegue il proprio percorso di crescita, orientato alla qualità artistica, alla valorizzazione delle professionalità e allo sviluppo del Coro, complesso che, negli anni, si è distinto per l’eccellenza del suo lavoro, conquistando il consenso del pubblico e della critica», sono le parole del sovrintendente Andrea Cigni. Che aggiunge: «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al maestro Giovanni Andreoli, al quale mi lega una lunga amicizia, per la professionalità, la dedizione e le qualità umane dimostrate nello svolgimento di un incarico di grande responsabilità»

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