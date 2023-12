Teatro lirico, arrivano 36 assunzioni 

L’annuncio arriva nel primo pomeriggio: «Ho appena firmato trentasei lettere di assunzione», dice con orgoglio, il sovrintendente Nicola Colabianchi, invitato a far luce sui problemi del Lirico, durante la commissione congiunta (Cultura e Patrimonio) del Consiglio comunale. Il collegamento è online, con i componenti quasi al competo e i toni si fanno accesi pochi minuti dopo. «Non sono un‘entità politica, è inutile fare polemica con me, non accetto provocazioni», dice Colabianchi lasciato solo dal direttore amministrativo, dal consiglio d’indirizzo, e incalzato dalla consigliera di opposizione Camilla Soru e da altri esponenti dell'opposizione sulle modalità di svolgimento dei concorsi. «La prego di rientrare nei crismi dell’educazione, sta dicendo tante inesattezze», dice Colabianchi.

Le assunzioni

Si parte dai malumori, con la prima di Mefistofele saltata e le protesta di lavoratori e sindacati che hanno contestato per mesi la pianta organica stabilita dal Ministero, e il ritardo dei concorsi, invocando la tutela dei precari storici trascinati da oltre vent’anni circa dalla Fondazione: 80, che si aggiungono ai 244 contratti a tempo indeterminato. «Chiediamo quale sia la situazione attuale del Lirico, anche alla luce delle recenti proteste e polemiche. Parliamo del primo grande ente culturale della Sardegna con i suoi venti milioni di contributi pubblici annui»: introduce i lavori e coordina la presidente della commissione Cultura Enrica Anedda.

Breve sintesi con le note stonate per poi lasciare la parola al sovrintendente. «Le operazioni relative ai concorsi sono state ultimate. Ho firmato quasi tutte le lettere di assunzione e venerdì mattina faremo la cerimonia di insediamento», anticipa Colabianchi riferendosi ai 37 nuovi contratti: 21 sui 22 posti a disposizione riguardano la stabilizzazione di altrettanti precari, entrati grazie al concorso riservato loro al 50 per cento. Gli altri sedici, messi a concorso con selezioni aperta a tutti. «Avevamo previsto quaranta persone, a gennaio faremo un nuovo concorso per coprire i posti ancora vacanti, andando a coprire la pianta organica stabilita dagli accordi e dalla legge Bonisoli», assicura. «Non siamo assolutamente in ritardo, abbiamo assunto quanta più gente possibile. Quando prendo gli impegni ci tengo a mantenerli».

Le contestazioni

Le notizie portate dal sovrintendente non soddisfano Soru. «I concorsi sono stati fatti male e in ritardo, ha partecipato pochissima gente», replica. E aggiunge: «Il concorso è stato bandito l’11 novembre, l’esame fissato il 13 dicembre, con comunicazione del 7. Tanta gente non ha neanche trovato il volo». La risposta alle «osservazioni molto politiche», è immediata. «Se abbiamo assunto 21 persone su 22 ciò che dice non è vero», dice Colabianchi. Anche la collega Marzia Cilloccu contesta i tempi: «Ovviamente i concorsi a ridosso della scadenza con tutti i disagi dei trasporti aerei e navali hanno comportato parecchi problemi».

