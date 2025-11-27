Teatro, lavori a rilento: i timori della Giunta 

Un giorno all’incrocio tra via Piave e via Gorizia a Sestu si sentiranno musica e applausi. Qui sorgerà il primo teatro della cittadina, ma la scadenza, prevista per il 30 giugno 2026, si avvicina, e le operazioni non sembrano a buon punto. Così, i consiglieri di minoranza hanno presentato un’interrogazione nell’ultima seduta di Consiglio Comunale, esposta da Michela Mura, capogruppo Pd. «I lavori procedono con lentezza, siamo indietro con i tempi, è evidente. Vogliamo sapere qual è il cronoprogramma», ha detto la consigliera. «Siamo nei tempi», ha rassicurato l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «resto ottimista, ma con una punta di preoccupazione». Meloni ha spiegato: «Questo è un appalto integrato. Lo ha vinto un consorzio, che raggruppa più imprese tra cui anche dei progettisti professionisti, a loro volta in un altro consorzio. Così abbiamo un consorzio che dirige tutto, al di sotto c’è un altro consorzio per la progettazione, e un’impresa che si occupa dell’esecuzione». Ma il consorzio responsabile dei progetti ha tardato nel consegnare alcuni elaborati. «Abbiamo fatto partire le diffide, ma non ricevendo risposta abbiamo affidato la progettazione direttamente alla stessa direzione. Per recuperare il tempo», spiega ancora Meloni, «sarà fatto un solaio prefabbricato. Non c’è ancora un cronoprogramma definitivo, ma lo avremo quando saranno pronti gli elaborati, e non spenderemo un soldo in più».

Realizzato con due milioni di euro forniti dal Pnrr, il teatro avrà 180 posti. E molti non vedono l’ora che ci sia il primo spettacolo.

