Teatro, laboratori Unicef e libri nel verde 

Sono i Giardini Pubblici di Cagliari l’ultima tappa della XVI edizione del Festival Internazionale della Sostenibilità – “Giardini Aperti 2023” di Abaco Teatro. Oggi alle 17,30 il laboratorio Unicef per i più piccoli “Cresci come un albero”. Alle 18,30 ancora spazio ai bambini con “E se i topolini scoprissero i tombini?” di Marta Proietti Orzella, seguito alle 20 da “Recicling Time”, incontro con la moda sostenibile di Madelyce e Claude Couture Creation, conduce Giuseppina Ragucci. Alle ore 20,30 momento performativo con “Mai Soli” di Animus Teatro, testo e regia di Franco Siddi. Alle 21 Elie Chaiteigner in “Il Sogno di Giacobbe”, coreografia di Lucrezia Maimone. Largo quindi al circo contemporaneo e alla danza con “Giacobbe e il suo sogno”. Alle 21,30 omaggio a Molière con “Il Tartufo” di NoveTeatro.

Domani alle 17,30 laboratorio Unicef “Pigottiamo insieme”, alle 18,30 “Filastrocche in cielo, in mare e in terra” con Daniela Cossiga e Salvatore Delogu diretti da Sante Maurizi. Alle 20 Giuseppina Ragucci incontra Anastassia Angioi per parlare del suo libro “L’amore non cura. L’amore si cura” ed Enrico Spanu presenta il suo “Attaccati alle Radici” con Lello Caravano. Alle 2 Oltrenotte replica “Il Sogno di Giacobbe”. Conclusione alle 21,30 con “Ginette et Son Monde” con Céline Brynart per la regia di Michèle Kramers.

