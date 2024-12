Teatro, laboratori e presepi in calendario sino all’Epifania 

Un Natale ricco di eventi e doni per allietare questo periodo festoso. Da sabato 14 fino all’Epifania presepi, teatro, mostre, musica, museo, giochi da tavolo e laboratori di scienza.

Si parte sabato, con la passeggiata dei presepi, in compagnia di uno zampognaro. Lo stesso giorno alle 19 il Montiferru play, festival di giochi da tavolo. La serata si concluderà con il concerto di musica classica, a cura degli Amici della Musica.Il giorno dopo “I fantasmi del Natale” a cura della compagnia teatrale La Corte dei Miracoli di Sassari. Da domani al 22 dicembre visite all’incantevole Museo del telaio delle sorelle Fara, per scoprire i segreti della tessitura tradizionale.

Dal 19 al 29 "Natale in scienza”: laboratori e mostre con la scuola primaria e secondaria, a cura dell’associazione Società e Scienza di Cagliari.

Il 21 alle 17 in scena il Natale ispirato alla poesia di Guido Gozzano, con su Cuncordu Nostra Signora de Su Rosariu di Sennariolo, il coro parrocchiale di Tresnuraghes del maestro Eugenio Lugliè. Il 22 dicembre il tradizionale mercatino di Natale, e alle 19 il concerto di Natale in convento. Per la giornata della Befana due laboratori creativi dedicati ai bambini accompagnati dai genitori, poi una divertente tombola e un rinfresco.

Tutte le iniziative sono organizzate dal Centro commerciale naturale di Cuglieri, con le associazioni OraBluLab, Gurulis Nova, Ampsicora, La Corte dei Miracoli, gli Amici della Musica, e il patrocinio del Comune. (j. p. )

