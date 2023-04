Teatro, in scena i bambini 

Da dicembre i bambini dell’asilo e delle scuole elementari di Nurallao hanno partecipato a un laboratorio musicale e teatrale, organizzato durante il normale orario delle lezioni e fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Nurallao guidata dalla sindaca Rita Aida Porru. Alla fine i bambini sono andati in scena portando lo spettacolo “Pinocchio amigu nostu”.

Il progetto “favole in musica” che si è concluso dopo quattro mesi di lavoro, con la rivisitazione in forma teatrale e cantata della favola di “Pinocchio”, è stato arricchito da canzoni in lingua sarda e italiana, interamente scritte da Giusy Murgia Onnis e musicate da Gianluca Podda, artisti e cittadini nurallaesi che da tempo lavorano insieme ai bambini nell’ambito della musica.

A fine spettacolo è intervenuta la sindaca Rita Aida Porru che prima dei ringraziamenti, ha messo in risalto la scelta dell’amministrazione nell’investire risorse sulla scuola che possano arricchire il bagaglio culturale di ogni bambino, promuovendo l’utilizzo della lingua sarda e valorizzando il lavoro di esperti locali. Un progetto che visto l’ottimo risultato molto probabilmente verrà riproposto anche con il nuovo anno scolastico. (s. g.)

