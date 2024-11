Teatro in sardo: parte la rassegna 

Al via la rassegna teatrale in lingua sarda organizzata dalla compagnia “Doliense” che da domani fino a metà dicembre offrirà ogni sabato uno spettacolo nel salone dell’oratorio della parrocchia di San Biagio. Il teatro in limba rappresenta ormai da anni un caposaldo della proposta culturale della cittadina del Parteolla grazie all’impegno costante della compagnia Doliense, una delle formazioni più longeve del panorama sardo che quest’anno festeggia il 42° anno di vita. Si parte domani con “Pan’e presta” scritta da Tonio Dei e messa in scena dalla Filodrammatica guspinese. Il 7 dicembre sarà la volta della compagnia “Su Stentu” di Serramanna che proporrà “Totu andat beni. Si coiaus” di Roberto Lasio. Chiusura il 14 dicembre con lo spettacolo dei padroni di casa. La compagnia “Doliense” presenterà “Bellu est su si coiai” di Andrea Melas. Tutte le rappresentazioni avranno inizio alle 18.30. Ingresso a offerta. (c. z.)

