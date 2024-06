Teatro in limba, oggi al via la rassegna 

Applausi, risate, colpi di scena nella rassegna teatrale “Città di Sestu”. Tre spettacoli a Casa Ofelia organizzati dalla Pro Loco, col patrocinio del Comune. Oggi va in scena “A is bagadias no praxit sa srindia”, della compagnia teatrale “Sa Passarella” di Sestu, scritta da Giovanni Enna.

Domani, invece, salgono sul palcoscenico gli attori de “Le Giovani Marmitte”, di Selargius, con “È sempri tottu gazzosa”. Per il terzo appuntamento, domenica, i teatranti arrivano da Riola Sardo, con la compagnia “Arriora”, che rappresenterà “Par condicio – Ogu po’ ogu”. Dopo il successo dello scorso anno, la Pro Loco sestese bissa l’iniziativa, proponendo tanto divertimento grazie a tre compagnie differenti. Tre commedie in sardo, ma comunque non meno comprensibili per tutti grazie alla bravura di attori e autori. L’ingresso è gratuito e gli spettacoli iniziano dalle 21.30.

