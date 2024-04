Teatro gremito per Lucchi 

Civici, come ieri, oggi e anche domani. Lo schieramento vincitore delle ultime comunali si ripresenta, stavolta con un nuovo candidato sindaco: Nicola Lucchi. Incoronato ieri, al Cineteatro Astra, gremito in ogni ordine di posti, in un evento di lancio segnato dalla continuità con il precedente mandato Campus. «Proseguiamo il progetto civico - dichiara Lucchi, attuale assessore all'Urbanistica - senza condizionamenti dai partiti». Ma con l'appoggio di Sardegna al Centro 2020, e del suo leader Antonello Peru, chiamato sul palco con tutti i consiglieri, in contrapposizione con la sinistra, ancora senza frontman, e la destra, che sarà guidata dal rettore Gavino Mariotti. «Sono felice - commenta Nicola Lucch i- che ci siano candidature autorevoli e mi auguro che ci sia una campagna elettorale autorevole». Lucchi, di professione avvocato, afferma di voler "valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di Sassari, con un'attenzione in particolare all'uomo". L'augurio è che il progetto in cantiere, dichiara il legale, "sia all'altezza dei sassaresi" e, precisa, non sarà teleguidato dall'ex primo cittadino. «Sono all'antica - scherza - non uso il bluetooth». (e. f.)

