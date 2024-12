Teatro, grande attesa per il Coro La Rupe 

Il 28 dicembre dalle 19 il teatro Eliseo di Nuoro ospiterà la prima edizione di Storie da via Majore, evento organizzato dal coro “I Cantori di via Majore”. Sotto la direzione artistica di Alessandro Catte, salirà sul palco il prestigioso Coro La Rupe di Quincinetto (Torino), vincitore di importanti concorsi corali italiani. Fondato nel 1952, il Coro La Rupe è oggi un’eccellenza nella polifonia e nel repertorio popolare. I Cantori di via Majore, nati nel 2020, per volontà di un piccolo nucleo di audaci e navigati coristi che sposano il progetto proposto dal direttore Catte si ispirano alla cultura nuorese, raccontando la Sardegna attraverso le composizioni del loro direttore. Sarà un continuo confronto tra i due cori che ribatteranno a suon di canti le tematiche comuni scelte appositamente, proponendo un confronto lontano nei modi di cantare ma vicino nella passione comune per il canto corale. Intanto procede spedita la prevendita dei biglietti già iniziata la settimana scorsa. La serata, condotta da Giuliano Marongiu, sarà un dialogo musicale tra i due cori, uniti dalla passione per il canto. Biglietti in prevendita presso “Trasparenze” (viale della Resistenza 10), “L’elisir dolce salato” (via Veneto 15), o prenotabili al 347 2561266, 329 4158787, 328 0197768.

