Teatro “Garau”, dieci spettacoli targati Cedac 

Dieci appuntamenti da novembre ad aprile, tra grandi interpreti della scena italiana, spettacoli capaci di intrecciare tradizione e contemporaneità, ironia e riflessione, con incursioni nella storia e nello sport.

A Palazzo Campus Colonna ieri è stata presentata la nuova stagione di prosa 2026/’07 del Cedac Sardegna al “teatro Garau”, con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni. «Una proposta culturale di alto valore per la nostra città – ha detto il sindaco, Massimiliano Sanna – La programmazione teatrale è un punto cardine delle politiche culturali del Comune e lavoriamo per garantire ai cittadini un’offerta di qualità, puntando molto su una proposta capace di avvicinare anche i giovani».

«Sul piano artistico - ha evidenziato Ciabattoni - il cartellone rappresenta una finestra sull’ampio panorama dello spettacolo teatrale italiano, attraverso linguaggi, generi e sensibilità differenti». «Da Antonio Cornacchione a Mario Tozzi, da Andrea Zorzi a Pamela Villoresi e a Giampiero Ingrassia, passando da Napoleone a Dario Fo, il cartellone di quest’anno conferma la volontà di proporre un’offerta culturale ampia e di qualità – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Simone Prevete –. Accanto ai grandi nomi del teatro italiano, troviamo proposte originali che affrontano temi attuali e universali».

La campagna abbonamenti prenderà il via con il rinnovo delle tessere venerdì 23 e sabato 24, dalle 15 alle 18, nella biglietteria di via Parpaglia 12, di fronte all'ingresso del teatro; da lunedì 26 (16-20) invece saranno in vendita i nuovi abbonamenti (per informazioni 352 2521974).

Il sipario si alzerà il 4 novembre con “Sconcerto d’Amore”, ovvero “Le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo” della Compagnia Nando e Maila.

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