Teatro e tecnologia, la sfida di 15 ragazzi  

Si è conclusa l’esperienza interculturale di 15 studenti e studentesse del liceo artistico Carlo Contini di Oristano: per tre anni sono stati gli attori del progetto Erasmus iCulture insieme ad altri coetanei provenienti dalle isole Azzorre, dall’Isola di Reunion, dalla Norvegia e dalla Polonia.

In questi anni gli alunni oristanesi hanno viaggiato in questi Paesi insieme alle loro insegnanti Gianna De Lorenzo, Rita Maleddu e Myriam Rita Solinas. Il progetto prevede l’utilizzo della tecnologia nell’arte del teatro con il fine di promuovere diversi patrimoni culturali. Ieri i ragazzi sono stati impegnati in un tableau vivant con le opere di Leonardo, Caravaggio, Goya. E nella presentazione dei trailer, che per la tappa sarda è stato improntato sul tema della tolleranza. In città sono giunte le altre scolaresche e per alcuni giorni gli studenti provenienti dall’estero sono stati ospiti delle famiglie sarde. «Si conclude un percorso che prevede la mobilità per studenti e docenti- spiega il dirigente Pino Tilocca- un progetto da cui scaturiscono nei ragazzi capacità sia dal punto di vista scolastico che personale». ( el.s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA