Teatro e tecnologia, giovani sul palco 

Unire innovazioni tecnologiche e didattica teatrale per fare proprie le tematiche della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica. È lo scopo del progetto “Attraversamenti” che vede protagonisti, tra gli altri, circa 20 giovani di Domusnovas, Iglesias, Villamassargia e Musei selezionati dall’associazione Scarzella per partecipare alla kermesse di laboratori (proseguirà fino a febbraio in varie località dell’isola) dell’associazione Teatro Impossibile di Cagliari.

Un progetto unico nel suo genere, ed il solo finanziato in Sardegna con fondi Pnrr Next Generation Eu nell’ambito dell’innovazione e dell’eco-design inclusivo. «Per la prima volta uniamo il digitale al teatro per far sposare arte ed ecologia», dice il presidente di Teatro Impossibile Elio Turno Arthemalle. «Per i ragazzi dell’associazione Scarzella - osserva la coordinatrice Damiana Culeddu - prosegue il potenziamento delle competenze trasversali e la comprensione del fatto che grazie al teatro si possono veicolare messaggi importanti». Tra le esperienze svolte dai ragazzi anche il laboratorio su Shakespeare tenutosi mercoledì al teatro Intrepidi Monelli di Cagliari. A prendervi parte, per l’associazione Scarzella, c’erano Michele Vacca, Mattia Murtas, Alice ed Elena Soletta, Maria Chiara Perra, Chiara Fara, Francesco Scioni, Cinzia e Maria Fenu, Giada Trastu, Ivan Contini, Riccardo Podda e Tomas De Vecchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA