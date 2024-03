Teatro e street art, doppio evento nell’Orto giardino 

Con le belle giornate e l’arrivo della primavera, all’Orto Giardino in via Mameli le attività culturali riprendono a pieno ritmo. “Mariposa de cardu”, il progetto de Il crogiuolo in memoria di Luisa e Stefano Atzeri, giovedì alle 18, manda in scena lo spettacolo “Gene mangia gene. Allegri attentati alla vita”. Scritto e interpretato da Rita Atzeri, con la regia di Mario Faticoni, la rappresentazione mette in ridicolo la società del consumo, partendo dalla manipolazione degli alimenti per finire con le differenze generazionali nelle scelte alimentari e nello stile di vita.

Domenica 7 aprile, invece, alle 11, ospite dell’Orto Giardino è la storica dell’arte Ivana Salis che presenterà il suo libro “Muri di Sardegna luoghi, opere della street Art”. Insieme a lei anche Barbara Catte e Massimiliano, Frau, fotografo autore delle immagini del libro.

La conversazione con Ivana Salis sarà incentrata sulla street art e sulle espressioni sarde di questa corrente artistica contemporanea, dai murales di Pinuccio Sciola alle opere di writing che ormai decorano tante strade e aree urbane della nostra Isola.Mariposa de cardu sposa la mobilità sostenibile e invita il pubblico a recarsi a Su Idanu a piedi se vive a Quartucciu o in bicicletta e in autobus se arriva dai Comuni confinanti, ma se proprio non può fare a meno dell’auto, allora bisogna ricordasi di parcheggiare nelle strade adiacenti a via Mameli.

