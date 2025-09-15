VaiOnline
Spazio Ilisso.
16 settembre 2025 alle 01:23

Teatro e musica nel giardino del museo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Inizia oggi la rassegna di teatro e musica nel giardino dello Spazio Ilisso dal titolo “E questa siepe”. Oggi ore 19 “Il teatro della chimera” di Lanusei con l’attore Silvano Vargiu proporrà il reading “Le memorie dei custodi del tempo” dal libro “Passavamo sulla terra leggeri” di Sergio Atzeni. Giovedì “Per l’estate, viaggio nel paese delle vacanze di Gianni Rodari”: “Il teatro del segno” con Stefano Ledda e Alessandra Leo, coadiuvate dal contrabbasso di Tancredi Ermanno Emmi, presenta brani dello scrittore. Il 22 settembre l’eclettica pianista Silvia Corda nel progetto musicale “When the cricket sing”; il 24 il duo basso elettrico con effetti e Roberto Migoni alle percussioni; il 27 l’attore Gianni Cossu con Gianfranco Oppo alla Music Workstation ripropone a circa trent’anni dal debutto il testo “Urlo” di Allen Ginsberg. Il noto manifesto della beat generation è un omaggio al regista scomparso. Il 28 settembre “Il teatro del segno” con “Io non so cosa sia giusto”, recital con Stefano Ledda e i musicisti Tancredi Ermanno Emmi al contrabbasso e Juri Deidda al sassofono. Il recital attinge alla grande forza evocativa della prosa e della poesia di Atzeni. La rassegna, curata da Stefania Pretti, è dedicata all’artista Graziano Salerno, scomparso di recente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  