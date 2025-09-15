Teatro e musica nel giardino del museo 

Inizia oggi la rassegna di teatro e musica nel giardino dello Spazio Ilisso dal titolo “E questa siepe”. Oggi ore 19 “Il teatro della chimera” di Lanusei con l’attore Silvano Vargiu proporrà il reading “Le memorie dei custodi del tempo” dal libro “Passavamo sulla terra leggeri” di Sergio Atzeni. Giovedì “Per l’estate, viaggio nel paese delle vacanze di Gianni Rodari”: “Il teatro del segno” con Stefano Ledda e Alessandra Leo, coadiuvate dal contrabbasso di Tancredi Ermanno Emmi, presenta brani dello scrittore. Il 22 settembre l’eclettica pianista Silvia Corda nel progetto musicale “When the cricket sing”; il 24 il duo basso elettrico con effetti e Roberto Migoni alle percussioni; il 27 l’attore Gianni Cossu con Gianfranco Oppo alla Music Workstation ripropone a circa trent’anni dal debutto il testo “Urlo” di Allen Ginsberg. Il noto manifesto della beat generation è un omaggio al regista scomparso. Il 28 settembre “Il teatro del segno” con “Io non so cosa sia giusto”, recital con Stefano Ledda e i musicisti Tancredi Ermanno Emmi al contrabbasso e Juri Deidda al sassofono. Il recital attinge alla grande forza evocativa della prosa e della poesia di Atzeni. La rassegna, curata da Stefania Pretti, è dedicata all’artista Graziano Salerno, scomparso di recente.

RIPRODUZIONE RISERVATA