Selargius.
18 ottobre 2025 alle 00:33

Teatro e musica, due appuntamenti tra Casa Ligas e San Giuliano 

Doppio appuntamento oggi a Selargius fra cultura, risate e musica tradizionale. Si inizia alle 19 con il monologo teatrale delle Giovani Marmitte a Casa Ligas, in via Rosselli 59, organizzato dall'associazione Zais col patrocinio del Comune nella struttura privata del centro storico diventata ormai casa museo e polo culturale. «Una serata tra ironia e vita quotidiana», spiegano gli organizzatori. «Il gruppo teatrale porta in scena un monologo divertente e profondo, capace di raccontare il quotidiano con leggerezza e ironia».

Un'ora dopo, alle 20, ci sono i “Canti della tradizione campidanese al San Giuliano” nel complesso monumentale di via San Nicolò: protagonista il coro polifonico di Selargius diretto dal maestro Marco Pibiri, che ha organizzato la serata speciale in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Confraternita della Vergine Santissima del Rosario: tra le antiche mura romaniche di San Giuliano, le voci del coro daranno vita a un repertorio di canti tradizionali che custodisce identità e sentimento popolare. «Un’occasione unica», l'invito degli organizzatori, «per riscoprire le atmosfere delle nostre radici, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio».

