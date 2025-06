«Teatro e Monte Zara da valorizzare» 

Monte Zara, le domus de janas, il castello di Baratuli, il Teatro dell’Unione dei Comuni: Monastir ha un patrimonio culturale e archeologico significativo, ma in gran parte ancora poco valorizzato. Molti di questi luoghi risultano oggi difficilmente accessibili, privi di percorsi strutturati e strumenti di promozione adeguati. Sul loro rilancio puntano i tre candidati sindaco Raimondo Sanna, Paola Ugas e Alessio Marotto.

Sanna

«Monastir ha tanti reperti non esposti, che sono stati anche restaurati, ma pecca di un posto dove esporli — dichiara Sanna — noi pensiamo di realizzare un museo nell’attuale biblioteca, che andrebbe trasferita in un luogo che abbiamo già individuato vicino alle scuole». Al progetto si affianca la proposta di un parco culturale diffuso con tre itinerari tematici che ruotano intorno al parco di Santa Lucia.

Ugas

Ugas punta alla realizzazione di sentieri attrezzati che possano diventare una vetrina per le aziende locali situate lungo il percorso. «Il patrimonio archeologico e ambientale ha bisogno di interventi di manutenzione, in modo da poter attivare dei sentieri percorribili a piedi o in bici. Noi proponiamo un percorso ad anello che, partendo dal centro abitato, colleghi i siti di Is Ogus de Monti sul Monte Zara, il lavatoio e il castello di Baratuli per rientrare poi da Santa Lucia e raggiungere di nuovo il paese» dichiara Ugas. Nel progetto sono incluse collaborazioni attive con le imprese locali che possono mettere in mostra e vendere i propri prodotti nel percorso.

Marotto

Marotto propone una rete di attività legate ai siti archeologici con eventi, pannelli informativi, guide e progetti scolastici per far conoscere ai giovani il valore dei luoghi che li circondano. «È necessario rendere fruibili tutti i siti, sia quelli archeologici che quelli interni al paese come le chiese o la tomba di Pedrera. Per farlo è necessario investire somme di bilancio importanti o attingere a finanziamenti che ti permettano di accedere a circuiti nuovi come quello delle Crociere» dichiara Marotto. L’obiettivo è quello di rendere il patrimonio culturale una leva di sviluppo economico e di crescita educativa per le nuove generazioni.

Il teatro

Nei programmi di Paola Ugas e Alessio Marotto torna anche il teatro dell’Unione dei Comuni al momento inutilizzato e incompiuto. Ugas propone di acquisirne la proprietà, o almeno il possesso esclusivo, e definirne la gestione pubblica e privata, mentre Marotto punta a completarlo e farne un polo stabile per spettacoli, concerti e rassegne.

Al contrario il teatro risulta un grande assente dal programma di Sanna: «Non si può aprire casa di altri. È un’opera di un insieme di Comuni, dovremmo vedere qual è il problema e senz’altro discuterne con l’Unione», dichiara Sanna.

