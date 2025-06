“Teatro e Malvasia” tra Bosa e Modolo (e ora brindiamo!)  

“Teatro e Malvasia” torna in scena per la sua seconda stagione, pronta a regalare un’estate di teatro, risate e convivialità. La rassegna, organizzata grazie all’impegno della Compagnia I Barbariciridicoli e alla collaborazione delle istituzioni locali, si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama la nostra cultura e la nostra terra.

La rassegna si apre con un gesto di accoglienza: un brindisi collettivo con la malvasia di Modolo, simbolo di condivisione e tradizione, che darà il via ufficiale alla stagione con il primo spettacolo. Un momento unico per ritrovarsi insieme e celebrare l’inizio di una nuova avventura teatrale. Ad aprire la rassegna saranno le comari in vardetta, che animeranno le vie di Bosa (oggi alle 9.30) e Modolo (venerdì alle 19) con le loro performance itineranti, coinvolgendo la comunità in momenti di allegria e condivisione.

Spazio poi sul palco del municipio di Modolo, alle 21.30 al teatro comico, con Marta Proietti Orzella in “Passo e Chiudo” (sabato 21), la commedia “Il pasticcione ovvero S’improddadori” di Teatro Tragodia (12 luglio) e infine allo spettacolo internazionale “El Payaso y la Flamenca” di Matteo Cifariello Comedy Acts (26 luglio), che porterà sul palco l’assurdo e il divertimento. Ad agosto, il 9, “Su Connottu” a cura del Crogiuolo.

