Teatro e cultura, gemellaggio fra studenti  

Da domani a mercoledì Oristano sarà la meta finale dell’iniziativa iCulture, con protagonisti 15 ragazzi del liceo artistico Carlo Contini.Il progetto, all’interno del programma Erasmus Plus, intende promuovere differenti patrimoni culturali attraverso il teatro con l’ausilio della tecnologia.

Sono coinvolte quattro nazioni: la Sardegna ha rappresentato l’Italia, le isole Azzorre hanno partecipato per il Portogallo, l’Isola di Reunion per la Francia, la Norvegia e la Polonia. Gli studenti del liceo artistico Contini hanno viaggiato in lungo e in largo per l’Europa ma anche per il continente africano, raggiungendo anche la lontana isola di Reunion. È stata un’occasione unica che ha consentito agli studenti di approfondire scambi culturali, stringere nuove amicizie e apprendere a fondo l’obiettivo del progetto iCulture. I ragazzi hanno avuto la possibilità di lavorare in gruppo e in laboratori utili a formare i ragazzi e le ragazze nell’ambito dell’attività teatrale e quindi approfondire anche la conoscenza di alcuni aspetti e personaggi artistici. Nel fine settimana oristanese si lavorerà principalmente su tre grandi artisti come Leonardo, Caravaggio, Goya. ( el.s. )

