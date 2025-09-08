Teatro Doglio, sabato il festival “Rigenera”  

Sabato alle 17.30, nel Teatro Doglio, debutta il festival Rigenera, un evento divulgativo ideato dalla dottoressa Alessandra Sassu per far conoscere la medicina fisiologica rigenerativa, una disciplina che mira a intervenire sui tessuti danneggiati dall’invecchiamento, stimolando la loro rigenerazione biologica e funzionale nel rispetto della fisiologia naturale.

L’evento si aprirà con un talk moderato dalla giornalista Paola Donnini, partecipano il professor Maurizio Ceccarelli, il professor Sergio Capurro, il professor Antonio Bacci e la dottoressa Alessandra Sassu. Dalle 17,30 alle 20.00 sarà possibile usufruire del check up viso rigenerativo (previa prenotazione online sul sito www.festivalrigenera.it) per scoprire lo stato di salute del proprio viso assieme ai professionisti che sapranno anche consigliare quale terapia potrebbe risultare più efficace e duratura per mantenere una buona salute della pelle senza rovinare o stravolgere i propri lineamenti.

Al termine dell’evento la dottoressa Sassu presenterà in anteprima nazionale il protocollo Leef, un protocollo che attraverso un’indagine diagnostica, sviluppa un percorso incentrato sulla longevità della persona, ripristinando le normali funzioni cellulari nelle diverse sfere che caratterizzano l’individuo, da quella alimentare e fisica a quella psicologica e sessuale.

L’evento è a partecipazione gratuita previa iscrizione dal sito www.festivalrigenera.it e, sempre dal sito, è possibile iscriversi per prenotare i check up gratuiti della pelle.

