Teatro di Michelucci, Olbia custode dell’eredità del maestro 

Olbia tra le città custodi dell’eredità culturale di Giovanni Michelucci, maestro dell’architettura italiana del Novecento che nel 1990 ha firmato come sua ultima opera, alle soglie del secolo di vita, il teatro affacciato sul golfo, l’ambiente come quinta naturale. Il Comune gallurese è entrato nel consiglio di amministrazione della Fondazione Michelucci della quale fanno parte già Pistoia, Firenze e Fiesole, i luoghi dove l’architetto è nato, ha insegnato e lasciato in eredità le sue opere più famose (tra queste la stazione di Santa Maria Novella). Sarà l’architetto e professore universitario Vanni Maciocco a rappresentare l’amministrazione nel Cda.

Una scelta non solo simbolica che è stata illustrata ieri mattina in una conferenza stampa dal sindaco Settimo Nizzi insieme, tra gli altri, alla presidente della Fondazione Silvia Botti. «Per noi è motivo di grande orgoglio», ha detto Nizzi: «Si pensa a Olbia come a una città dove prevale l’effimero, noi stiamo lavorando per dimostrare il contrario». Si sta lavorando a un protocollo d’intesa, che coinvolgerà il Ministero, e che mira ai fondi europei per il completamento dell’opera che al momento non è ancora utilizzata.

Particolarmente importante per la Fondazione il ruolo centrale assegnato al teatro all’interno del vasto piano di riqualificazione urbana e sociale dei quartieri della sponda sud del golfo. In perfetta linea con l’architettura sociale e la filosofia urbanistica della città variabile di Giovanni Michelucci. (c.d.r.)

