Teatro di figura, oggi cinque spettacoli 

Ultima giornata oggi per la sesta edizione di Anima If - festival internazionale di teatro di figura. Una chiusura ricca di spettacoli, incontri, giochi e proiezioni per la rassegna firmata Is Mascareddas.

Alle 11, negli spazi di Sa Manifattura, Giulia Balzano propone “Luoghi di lavoro – Luoghi di memoria”, una narrazione che evoca le relazioni tra materia, manipolazione e luoghi di lavoro e che si conclude con una caccia al tesoro rivolta a un pubblico di adulti. Alle 16,30 l’associazione culturale Punti di Vista presenta invece “Entomoeuforia!”, un laboratorio che, attraverso la scienza e l'arte, guiderà i partecipanti in un percorso di incontro con il diverso – in questo caso gli insetti. Alle 19 in scena Elisabetta Pau con il suo “Amori carnali e vegetali”, il racconto di tre storie d’amore tratte da Le Metamorfosi di Ovidio. Alle 19,30 sarà possibile assistere a “Velhas Caixas”, spettacolo di teatro in miniatura a cura ancora di Juliana Notari, e fruire di una selezione di cortometraggi scelti in collaborazione con Life after oil, il festival ideato e diretto dal regista Massimiliano Mazzotta, che da sempre si occupa di temi legati all'ambiente e ai diritti umani, attraverso tutti i media.

Sipario sulla sesta edizione di Anima-If con una pièce in arrivo dalla Spagna. Alle 20,30 riflettori puntati su “Lovo”, della compagnia Teatro Lafauna, uno spettacolo ibrido fatto di pupazzi, attori e live cinema. Diretto e ideato da Carlos Cazalilla con Vera González, Esther D'Andrea e Carlos Cazalilla, “Lovo” è la storia di tre documentaristi e dell’ultimo lupo della Sierra Morena. Una storia d'amore microscopico e cellulare, una fuga senza ritorno che minaccia la sopravvivenza dell'animale.

