L’iniziativa.
22 novembre 2025 alle 00:45

Teatro delle Saline, incontro con i registi 

Tre incontri con tre grandi personalità del cinema sardo e non solo per approfondire le proprie competenze in questo settore ma anche per conoscere il lato umano di autori, registi e attori.

Da lunedì 24 novembre la Scuola d’arte drammatica di Cagliari propone gli Incontri in biblioteca, un ciclo di tre appuntamenti organizzati sino a venerdì 28 novembre, sempre alle 19, nella biblioteca del Teatro delle Saline. Gli incontri sono aperti a tutti, dagli addetti ai lavori a chi più semplicemente ha voglia conoscere meglio alcuni dei protagonisti del grande schermo, e saranno guidati dai docenti della Scuola d’arte drammatica.

Il programma

Lunedì si comincia con “Dalla luce al set”, incontro con Francesco Piras, cagliaritano, regista e direttore della fotografia, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Visioni Sarde con "Il nostro Concerto” del 2019, per il quale è stato anche candidato David di Donatello, e la selezione ufficiale ai Nastri d’Argento 2023 con il corto "Mammarranca". Lunedì a dialogare con lui sarà l’attrice Marta Proietti Orzella. Mercoledì si prosegue con Paolo Zucca, regista degli acclamati “L’arbitro” e “L’uomo che comprò la luna”, che in conversazione con l’artista Andrea Santonastaso parlerà di “La poetica del lavoro”.

A chiudere gli Incontri in biblioteca venerdì 28 sarà “Davanti e dietro la macchina da presa” che vedrà a Cagliari Nicola Campiotti, attore e regista in film Come te nessuno mai e nella serie tv Braccialetti rossi, e di recente anche scrittore, con il libro Tutto tra noi è infinito. Campiotti, che in questa occasione dialogherà con il direttore artistico della Scuola d’arte drammatica di Cagliari, Simeone Latini, resterà anche sabato 29 e domenica 30 novembre, per la masterclass.

