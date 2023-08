Teatro danza al Domosc, la periferia è il centro dell’arte 

Per “Arterità Festival - La periferia è il centro dell’arte!”, la rassegna curata da L’Aquilone di Viviana, domani alle 21 allo Spazio Domosc di via Newton 12 a Cagliari va in scena “Undafe” della compagnia Senza Confini Di Pelle di Sassari, uno spettacolo di teatro danza per due attori e videoproiezione ambientato in un futuro distopico. Mercoledì alle 19 sarà la volta dello spettacolo di teatro danza balinese “Topeng. La testa scambiata”, di e con l’attore e danzatore Enrico Masseroli.

“Intercultura e periferia” è il titolo del talk conferenza che si terrà giovedì alle 11 con Modou Gueye, attore, performer e direttore artistico dell’associazione Sunugal di Milano. La conferenza è aperta ad altre associazioni e cooperative locali che si occupano di integrazione culturale e sociale. Venerdì appuntamento alle 18,30 al Parco di Terramaini, per un momento di animazione itinerante con Modou Gueye e la compagnia Sunugal che approderà allo Spazio Domosc.

