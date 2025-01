Teatro da cameretta: “W Re Canciofali” 

Si apre oggi alle 17 il sipario del “Teatro da cameretta 2025” della Fabbrica Illuminata, sotto la direzione artistica di Elena Pau.

Nella saletta di Teatro da camera, nella sede della Fabbrica (via Falzarego 35) va in scena “W Re Canciofali”, un omaggio al carnevale cagliaritano, di cui il fantoccio Canciofali è il re indiscusso, scritto e diretto da Rita Atzeri, con Carla Orrù e Marta Gessa.

In questa produzione de Il Crogiuolo, tra le maschere tipiche dei primi carnevali, corrispondenti alle caratteristiche figure della vita cittadina, Re Canciofali si è montato la testa. È stanco di essere un re di cartapesta e vuole essere un re per davvero. Tutte le maschere del carnevale gli devono obbedire, pena la reclusione e l’oblio, quindi nessuno farà più vivere la sua maschera. Ma Balia e Panettera non ci stanno ed organizzano la rivolta.

Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria su whatsapp al 389 8787413 o via mail lafabbricailluminata@gmail.com.

Il carnevale cagliaritano inizia, secondo tradizione, con “Su bandidori” che visita tutti i rioni spiegando, in lingua sarda, che è iniziato il periodo della festa, del divertimento, della licenziosità, degli sberleffi impuniti. È accompagnato dai rullanti di “Sa Ratantira Casteddaia” e da una filastrocca declamata all’infinito: “Cambarà cambarà cambarà e maccioni, pisciurrè, sparedda e mumungioni!”, che viene ricordata il giovedì ed il martedì grasso, in onore del proprio mare, che dà vita, sostentamento e piacere.

Il giorno prima delle ceneri è, di solito, quello in cui viene bruciato il suo simbolo, “Re Canciofali”. Possibile che anche quest’anno le severe norme antincendio impediscano di replicare il rogo in centro.

