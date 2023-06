Teatro, cucina e letture per la festa del Natale estivo 

Torna il Natale estivo, l’appuntamento che punta a promuovere gli ideali di pace e fratellanza anche lontano dal periodo natalizio. Tutto pronto a Casa Namastè, a Sarroch, per la sedicesima edizione della festa ideata da Tiziano Masi, organizzata in collaborazione con il Comitato cittadino Perd’e Sali – Porto Columbu, che si terrà domenica dalle 11 alle 23. Letture di libri con gli scrittori Igor Melis, Roberto Brughitta, Carmen Salis, Massimo Vinci e Brice Grudina; uno spettacolo teatrale; la pesca miracolosa per sostenere gli ospiti a quattro zampe della Casa di Bingo; meditazione e degustazione di piatti vari: nelle dodici ore in cui Casa Namastè aprirà le porte agli ospiti ci sarà spazio per tante attività.

Tiziano Masi, l’ideatore che per la prima volta nel 2008 diede il via alla tradizione di festeggiare il Natale a sei mesi di distanza da quello precedente e ad altrettanti dal prossimo, spiega quale sia l’obiettivo dell’appuntamento: «Lo scopo è sempre stato quello di avvicinare le persone e condividere tutti assieme un momento di serenità: il Natale estivo racchiude un messaggio di pace per ricordare che i buoni sentimenti che ci accompagnano il giorno in cui si celebra la nascita di Gesù dovrebbero animare i nostri cuori anche durante il resto dell’anno. Quest’anno ci sarà spazio anche per le attività dedicate ai bambini, con uno spettacolo di burattini e tante altre sorprese: come da tradizione ognuno potrà portare la pietanza che preferisce, ogni piatto verrà condiviso in segno di amicizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA