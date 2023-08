Teatro con i disegni di Del Casino 

Il monologo teatrale sull’eccidio di Buggerru e lo sciopero generale dal titolo “Eva e Petra” fa tappa a Orani, nel parco della biblioteca comunale, il 25 agosto alle ore 21.30. Sono oltre trenta le date nell’Isola, a cura della compagnia toscana I Girasogni. «L’eccidio di Buggerru con la morte di quattro minatori in sciopero è la vicenda intorno alla quale si snoda la trama dello spettacolo - dicono gli organizzatori -. In una Buggerru di inizio secolo carica di tensioni politiche, le due amiche (Eva e Petra), l’una figlia di un minatore e l’altra figlia del direttore della miniera, vengono riportate bruscamente alla realtà delle rispettive condizioni sociali». In scena Fabrizio Passerotti, regia di Giulia D'Agostini, test di Gianni Loy, diventato un libro accompagnato dai disegni di Francesco Del Casino. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA