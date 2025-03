Teatro comunale, via libera all’apertura  

Si respira odore di nuovo all’interno dell’Auditorium di via Cagliari ad Assemini, finalmente dichiarato agibile. Ieri la luce solare si infilava timidamente dalle finestre della struttura al centro della cittadina illuminando, al piano terra, un teatro con 450 posti a sedere dal rosso acceso e un palco semicircolare da 100 metri quadrati. E ancora camerini, biglietteria, punto ristoro, zona per il lavoro condiviso (con annesso uno spazio esterno) e uffici.

L’amministrazione

La novità è stata resa nota dal sindaco Mario Puddu, sodddisfatto del traguardo raggiunto «casualmente nel giorno in cui si celebra la 63esima Giornata mondiale del teatro». La commissione di vigilanza (composta da Vigili del Fuoco, Asl, tecnico esperto in elettronica e acustica, responsabili comunali) ha espresso il suo parere positivo per l’apertura della struttura pubblica: «Sono molto felice - ha commentato il primo cittadino - e ringrazio tutto i settori del nostro apparato comunale che hanno contribuito a raggiungere questo risultato. Adesso ci aspetta una nuova sfida, non semplice, che affronteremo con entusiasmo e determinazione: farlo vivere e fare in modo che la nostra comunità possa goderne pienamente».

Sorride anche l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni: «È un’opera complessa che ha attraversato diverse consiliature e vicissitudini. Era uno dei primi obiettivi di squadra che abbiamo inquadrato quando ci siamo insediati e che con pazienza e professionalità abbiamo centrato».

La cronistoria

Era il 2009 quando il corpo centrale delle ex “Scuole Pintus”, rimaste per una quindicina d’anni in completo stato di abbandono, era stato demolito. Nel maggio 2016 i lavori di edificazione dell’auditorium, per i quali erano stati stanziati 3 milioni di euro, erano stati prima aggiudicati, poi più volte sospesi.

A giugno 2018, in conclusione del primo mandato Puddu, una parte delle opere erano state ultimate, mentre un’altra parte risultava ancora in corso d’opera. Cantiere aperto fino al 2021 quando, a un passo dal collaudo definitivo, un problema tecnico legato all’isolamento del tetto aveva stoppato nuovamente l’agognata agibilità.

Le reazioni

«Se fosse il titolo di un film - dice ironicamente la consigliera Niside Muscas - sarebbe “Non c’è due senza tre”. Dopo averlo annunciato nel 2018 e poi nel 2023, speriamo che questo sia un anno giubilare pure per Assemini e che realmente il teatro possa essere messo a disposizione dei cittadini e delle tante associazioni culturali che lo aspettano da decenni».

Reazione prudente quella di Corrias: «È una buona notizia per la cultura asseminese. Ma visto che Puddu l’aveva inaugurato già nel maggio 2018, aspetterei di vederlo operativo prima di esultare». E suggerisce: «É necessario al più presto un piano economico finanziario e trovare la forma di gestione migliore. Concessione a privati? Fondazione? Di certo non si può pensare di gestire uno spazio così “in casa”, sarebbe troppo complesso».

Chiude il consigliere Pd Alessandro Casula: «Restiamo perplessi sul percorso fatto per arrivare alla sua seconda e, speriamo definitiva, inaugurazione. Ora vogliamo un confronto politico serio e condiviso sul futuro della struttura».