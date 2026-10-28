Teatro comunale, presto al via l’ultimo lotto dei lavori 

Dopo tre anni di cantieri, e continui intoppi fra norme che cambiano e criticità in corso d’opera, il teatro comunale di Quartu inizia a vedere il traguardo.

Stavolta c’è un nuovo sì che, assicurano dal Municipio, dà il via ai lavori dell’ultimo miglio prima dell’inaugurazione: la Giunta ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione che sblocca le opere di completamento dell’edificio di viale Marconi, quello che i quartesi hanno conosciuto per decenni come cinema Il Nuovo.Sullo sfondo c’è il piano di restyling iniziato nel 2023, grazie al tesoretto di oltre 2 milioni finanziato all’interno del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari e salvato durante la scorsa consiliatura. La capienza massima - come previsto nel nuovo progetto approvato nel 2022 - sarà di 460 posti: 335 in platea, 125 in galleria. Tre anni fa il via ai cantieri, rallentati e stoppati più volte.

Ora c’è l’ultimo intervento da 813mila euro, finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 grazie all’Accordo con la Città metropolitana di Cagliari. Soldi che, spiegano dal Municipio, serviranno a trasformare lo stabile in un contenitore culturale polifunzionale, sicuro, accessibile, aperto non solo al teatro ma a conferenze, spettacoli e eventi. Un tassello che per il Comune è strategico: dopo aver recuperato e valorizzato in questi anni l’Ex Convento dei Cappuccini, l’Ex Caserma e lo Spazio Michelangelo Pira, il teatro di viale Marconi dovrebbe completare il disegno di rivitalizzazione del centro urbano, con l’ambizione di dare a tutta l’area un rilievo culturale metropolitano, e non solo.Nel dettaglio si completeranno le finiture interne di platea, galleria e ambienti di servizio, si revisioneranno gli impianti elettrici e di illuminazione, si ripristinerà la climatizzazione, si interverrà sull’acustica della sala con correzioni e isolamento, si completeranno le dotazioni scenografiche e si realizzerà l’impianto audio.

Prima di partire con i nuovi lavori si procederà con la ricognizione di quanto già installato per recuperare il recuperabile. Nel quadro economico c’è anche un ascensore per garantire la piena accessibilità. E poi il nodo sicurezza: essendo locale di pubblico spettacolo serviranno pratica antincendio e passaggio in Commissione di vigilanza.

L’obiettivo è completare tutto entro il 2027. «Il cantiere ha avuto diverse criticità fin dalla scorsa consiliatura, con il susseguirsi di nuove normative su sismica e antincendio per i locali di pubblico spettacolo», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «Ora arriviamo al traguardo. Resta la parte di affinamento, opere finali molto specialistiche per le quali abbiamo acquisito consulenze specifiche che ci permetteranno di rispettare i tempi».

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