Teatro comunale, nuovi ostacoli 

Per l’inaugurazione del teatro comunale di via Marconi c’è ancora da attendere, almeno sei mesi se tutto va bene. A rallentare il percorso di rinascita stavolta è la diatriba sui vecchi condizionatori dell’ex cinema Il Nuovo, troppo rumorosi per il cineteatro Il Nuovo che l’attuale amministrazione di via Porcu sta cercando di restituire alla città.

Dopo una serie di perizie incomplete, e di altrettanti richiami da parte dell’assessorato ai Lavori pubblici, i progettisti si sono rifiutati di sostituire l’impianto di climatizzazione e il Comune ha dovuto ricorre al recesso del contratto. «Siamo molto amareggiati per questo inconveniente, un rifiuto che personalmente non ho mai visto in tanti anni di professione», ammette l’assessore Antonio Conti per poi assicurare: «Stiamo affidando il completamento dei lavori a tecnici di fiducia e cercheremo di accelerare l’iter».

Storia travagliata

Gli ultimi lavori di ristrutturazione dell’ex cinema risalgono al 2013, per poi calare di nuovo il sipario sul progetto di rinascita come teatro. Sino a quando l’attuale amministrazione in Comune ha ripreso in mano il piano di restyling e salvato il tesoretto di oltre 2 milioni - finanziato all’interno del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari - che si rischiava di perdere dopo anni di stallo. La capienza massima - come previsto nel nuovo progetto approvato all’inizio del 2022 - sarà di 460 posti: 335 in platea, 125 in galleria.

Lo scorso anno i primi ostacoli al cantiere partito nel 2023: prima l’investimento di ulteriori risorse - comunali - richieste dal direttore di lavori per maggiori spese tecniche, poi l’esproprio di un’area del cortile del teatro originariamente ipotizzata di proprietà del condominio accanto di via Marconi. «Una procedura che andava fatta a suo tempo dal Comune al momento dell’acquisto del teatro», sottolinea l’assessore. Problema risolto qualche mese fa: «Abbiamo stanziato altri fondi e definito l’acquisizione».

L’ultimo intoppo è di poche settimane fa: una nuova perizia di variante chiesta dal Comune alla direzione dei lavori per sostituire i climatizzatori presenti nel teatro - rumorosi, come evidenziato dagli esperti della commissione pubblico spettacolo - che però non è stata prodotta secondo le indicazioni date dall’assessorato comunale di via Roma. «Dopo diverse richieste di integrazioni il direttore dei lavori ha comunicato di voler rinunciare all’incarico», spiega Conti. Da qui la decisione di ricorrere al recesso del contratto da parte del Comune, «per evitare lunghi contenziosi che rischiano di farci perdere altro tempo».

Ora parte la corsa per affidare un nuovo incarico e poter inaugurare il teatro nella primavera del prossimo anno. «La ristrutturazione è praticamente conclusa, mancano solo i nuovi climatizzatori e gli arredi», dice l’assessore Conti, che aggiunge: «Contiamo di avere la perizia nel giro di poche settimane e di approvarla entro settembre».

