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San Gavino.
08 giugno 2026 alle 00:49

Teatro comunale, mistero sul cantiere 

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San Gavino Monreale ha da oltre 30 anni un teatro da 300 posti e da alcuni anni può utilizzare anche un vicino anfiteatro da oltre mille posti. Tuttavia ad oggi non è chiara la programmazione per l’utilizzo di questi importanti spazi culturali né la programmazione estiva. Per questo motivo i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Silvia Mamusa (prima firmataria), Bebo Casu, Nicola Orrù, Nicola Ennas, Angela Canargiu ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interrogazione al sindaco Stefano Altea, alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu e all’assessore alla cultura Riccardo Pinna per avere chiarimenti sulla questione.

«Il Comune», rimarcano, «affida da oltre trent’anni la gestione del teatro comunale per lo svolgimento della rassegna teatrale e ha creato un diffuso apprezzamento per questa attività culturale. Ma ad oggi non è nota la data di inizio dei lavori inerenti alla riqualificazione del teatro comunale e sarebbe opportuna l’esecuzione durante il periodo in cui nella struttura non si svolge la stagione teatrale. Il periodo di eventuale svolgimento dei lavori di adeguamento dovrebbe coincidere con la stagione estiva-autunnale». Tuttavia i sei consiglieri fanno notare che non risulta nota la programmazione degli spettacoli che saranno ospitati presso la struttura dell’anfiteatro comunale. «Questo ulteriore spazio culturale (di 1080 posti)», aggiungono, «dovrebbe essere maggiormente utilizzato con un’eventuale programmazione. Vogliamo conoscere la pianificazione dei lavori e la programmazione inerente all’utilizzo dell’anfiteatro».

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