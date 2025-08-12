VaiOnline
Sestu.
13 agosto 2025 alle 00:35

Teatro comunale, a settembre più operai al lavoro nel cantiere 

Nuovi passi in avanti a Sestu nel cantiere del nuovo teatro cittadino. Nelle ultime ore, le betoniere sono entrate in azione per un nuovo getto di cemento destinato alle fondamenta, fase essenziale per garantire la stabilità dell’edificio. Un’operazione cruciale nella fase del progetto, da cui dipenderà la stabilità dell’edificio. «L’impresa», dice l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni, «si fermerà ora per la consueta pausa estiva; al rientro, l’obiettivo sarà recuperare qualche settimana di ritardo. L’impresa ha assicurato che sarà incrementato il numero di operai impegnati nel cantiere in modo da accelerare i tempi».

L’amministrazione comunale conta quindi di dare un’accelerata a settembre: più personale per ridurre i ritardi e portare a compimento un’opera che i cittadini attendono con impazienza di vedere realizzata. Un traguardo importante, primo passo concreto verso l’elevazione delle strutture portanti. Attorno al cantiere infatti, si respira curiosità: ogni giorno i cittadini si fermano a osservare l’avanzamento dei lavori. Il nuovo teatro sorgerà dalle ceneri dell’ex circolo dei combattenti - dove ancora oggi si può intravedere il murale realizzato da Giorgio Loi - in quello che sarà un effettivo passaggio di testimone storico e culturale. Una volta completato, la struttura sarà un polo culturale che ospiterà spettacoli, concerti e iniziative artistiche, restituendo alla città un luogo da sempre simbolo di socialità e creatività.

