Teatro Civico, finalmente i lavori 

Nuova vita per il Teatro civico di Castello, chiuso e inattivo da oltre dieci anni. Dopo un lungo stop dovuto a problemi burocratici, entro dieci giorni ripartiranno finalmente i lavori di riqualificazione dello storico spazio culturale che si affaccia nello slargo tra le vie Università e de Candia. A dare la notizia è l’assessora comunale ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda.

Costi e opere

«Si è resa necessaria una variante», spiega l’esponente della Giunta Truzzu, «e abbiamo dovuto attendere il via libera dalla Soprintendenza». Non è tutto. Anche la spesa è aumentata. «Se il primo progetto prevedeva un esborso di 330 mila euro, adesso la cifra arriva a sfiorare i 400 mila. Si spenderanno, insomma, 70 mila euro in più a causa dell’aumento del costo dei materiali».

Il restyling si concluderà entro 180 giorni, salvo intoppi. «Prevede il ripristino di tutti gli impianti, incluso quello antincendio», spiega l’assessora, «ma anche il rifacimento degli intonaci e la realizzazione di nuove sedute». Un insieme di interventi finalizzati a rendere il teatro di Castello, ex salotto della nobiltà cagliaritana, nuovamente fruibile.

«È una situazione che abbiamo ereditato, nel senso che noi il teatro l’abbiamo trovato già chiuso», aggiunge Deidda. «Lo stesso discorso vale per altri centri culturali come la Vetreria e il Piccolo Auditorium di piazza Dettori, dove sono stati riscontrati problemi di staticità».

Primo teatro della città

Il Teatro di Castello, adiacente a Palazzo Boyl, è stato il primo vero teatro di Cagliari. E anche il più sfarzoso. Nel 1764 il marchese Zapata di Las Plassas fece edificare un teatro ligneo annesso al suo palazzo, commissionando i lavori all’architetto sabaudo Saverio Belgrano di Famolasco. In seguito la struttura venne ceduta al Comune e il teatro divenne ufficialmente “Civico”. Nel 1831 l’architetto cuneese Giuseppe Cominotti fu incaricato di progettare un nuovo teatro. Stavolta in muratura. La morte di Cominotti nel 1833 lasciò l’opera incompiuta. Con il risultato che il completamento fu affidato a Gaetano Cima, il quale apportò diverse modifiche.

Ex teatro regio

Il teatro, in stile neoclassico, fu inaugurato nel 1836, in onore di Re Carlo Alberto, diventando così “regio”. Nel periodo di massimo splendore la capienza era di mille spettatori e c'erano 84 palchetti con stucchi dorati. Agli inizi del ‘900 il teatro divenne un cinema ma poi, negli anni '20 riprese ad ospitare concerti ed opere liriche. Devastato dai bombardamenti del ‘43, restò chiuso per oltre sessant’anni. La prima riapertura nel 2006, sotto la Giunta Floris. Poi però, dopo uno scarso utilizzo, un nuovo stop che perdura ormai da dieci anni. Dell'edificio originario restano solo le mura perimetrali. All’interno c'è una sala polivalente per piccole mostre e attività culturali. La sala teatro, priva della copertura, ha una capienza massima di circa 180 spettatori.

