Teatro Circo Maccus, oggi riparte lo show 

Al via oggi, nello Spazio Maccus in via dei Gerani, località Sant’Isidoro di Quartucciu, la nuova edizione delle “Domeniche Volanti” del Teatro Circo Maccus, sotto la direzione di Virginia Viviano. Appuntamento dalle 10.30 con la produzione di Bocheteatro “Tra vento e Radici” di e con Monica Corimbi. Un programma di quattro mesi – a maggio e giugno e di nuovo a settembre e ottobre – con cinque compagnie ospiti e 13 spettacoli preceduti da laboratori di teatro circo per bambini e famiglie, fra narrazione e acrobazie.

