Teatro centrale, lite gestori-proprietari 

È il fondatore e direttore artistico degli Alidos Gianfranco Angei, 74 anni, a spiegare la questione. «È come se uno prendesse in affitto una casa e il proprietario pretendesse di tenere i suoi quadri in salone. Il teatro è nostro e laddove hanno messo i cimeli dovremmo mettere materiale della nostra attività. Tra l’altro non ci hanno mai chiesto niente. Noi paghiamo un affitto anche senza poter utilizzare il teatro e, anzi, stiamo pagando i teatri a Cagliari per potere fare le prove e gli spettacoli. In ogni caso, abbiamo riscontrato, dopo i lavori, diverse cose che non vanno, per questo abbiamo incaricato un avvocato e un perito di parte che si occuperanno della questione».

Mancherebbe solo il taglio del nastro ma la compagnia teatrale Alidos, che ha in affitto la struttura e che è pronta ad avviare, a inaugurazione fatta, la stagione di spettacoli, insorge. «Non ci hanno informato dell’allestimento di quello spazio. Il teatro è nostro perché lo abbiamo in affitto e possiamo mettere negli spazi quello che vogliamo».

Non ci sono più operai e macerie nel Teatro Centrale Alidos in via Marconi, di fronte a piazza Sant’Elena. L’imponente intervento di ristrutturazione portato avanti dalla proprietà dello stabile, la famiglia Acquas, è ormai completato e gli stessi Acquas hanno anche già provveduto, come annunciato nei mesi scorsi, ad allestire uno spazio sotto la tribuna, che ospita i cimeli del vecchio cinema di Gioachino Campus: macchine di proiezione, attrezzature e anche le vecchie poltroncine del Cinema Tripoli, corredate da fotografie che ricordano i tempi dei vecchi cinema Imperia, Tripoli e Centrale e anche il periodo in cui lo spazio ospitò film a luci rosse.

Non ci sono più operai e macerie nel Teatro Centrale Alidos in via Marconi, di fronte a piazza Sant’Elena. L’imponente intervento di ristrutturazione portato avanti dalla proprietà dello stabile, la famiglia Acquas, è ormai completato e gli stessi Acquas hanno anche già provveduto, come annunciato nei mesi scorsi, ad allestire uno spazio sotto la tribuna, che ospita i cimeli del vecchio cinema di Gioachino Campus: macchine di proiezione, attrezzature e anche le vecchie poltroncine del Cinema Tripoli, corredate da fotografie che ricordano i tempi dei vecchi cinema Imperia, Tripoli e Centrale e anche il periodo in cui lo spazio ospitò film a luci rosse.

La disputa

Mancherebbe solo il taglio del nastro ma la compagnia teatrale Alidos, che ha in affitto la struttura e che è pronta ad avviare, a inaugurazione fatta, la stagione di spettacoli, insorge. «Non ci hanno informato dell’allestimento di quello spazio. Il teatro è nostro perché lo abbiamo in affitto e possiamo mettere negli spazi quello che vogliamo».

È il fondatore e direttore artistico degli Alidos Gianfranco Angei, 74 anni, a spiegare la questione. «È come se uno prendesse in affitto una casa e il proprietario pretendesse di tenere i suoi quadri in salone. Il teatro è nostro e laddove hanno messo i cimeli dovremmo mettere materiale della nostra attività. Tra l’altro non ci hanno mai chiesto niente. Noi paghiamo un affitto anche senza poter utilizzare il teatro e, anzi, stiamo pagando i teatri a Cagliari per potere fare le prove e gli spettacoli. In ogni caso, abbiamo riscontrato, dopo i lavori, diverse cose che non vanno, per questo abbiamo incaricato un avvocato e un perito di parte che si occuperanno della questione».

La proprietà

Pronta la replica di Elio Acquas: «Abbiamo arredato con cimeli di famiglia lo spazio sotto la tribuna. Lo facciamo per la città e questi sono ricordi, che toccheranno il cuore di tre generazioni. Lo facciamo per rivalutare culturalmente uno spazio che altrimenti sarebbe rimasto chiuso. Mi spiace che Angei, da uomo di cultura quale è, non ne colga l’importanza. Gli Alidos avranno tutti gli altri spazi ma questo che abbiamo allestito è un ricordo di tempi che restano indelebili nella mente di tutti».

Lo stop

Gli Alidos presero in affitto la struttura che un tempo ospitava il Cinema Centrale nel 1995. Erano stati i vigili del fuoco, dopo un sopralluogo, a imporre lo stop circa tre anni fa, in attesa di lavori di messa a norma e adeguamento che sono stati adesso realizzati sotto la direzione di Luigi Carosi, che è anche il progettista. «A brevissimo il teatro aprirà», dice Carosi, «abbiamo presentato a suo tempo il progetto ai vigili del fuoco che hanno dato l’ok. Il palco non è rialzato ma integrato alla sala e i posti realizzati sono 150 e non più 100».

Via tutto il legno, che era stato giudicato pericoloso, in quanto infiammabile, dai vigili del fuoco, le tribune sono state realizzate in cemento. E per lo stesso motivo è stato necessario anche eliminare la biblioteca perché anche i libri sono considerati materiale infiammabile. Resta la biglietteria originale e il cartello che indica primo, secondo e terzo tempo, a ricordo del cinema che fu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata